Storie di Minori a rischio: al via le riprese del cortometraggio “Antonino”

Storie di Minori a rischio: al via le riprese del cortometraggio “Antonino”

Inizieranno il 24 febbraio le riprese del cortometraggio “Antonino”, scritto e diretto dall’attore e regista Angelo Campolo, ispirato ad una delle storie emerse dai laboratori teatrali da lui condotti nell’ambito del protocollo “Liberi di scegliere” ideato dal magistrato Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i Minori di Catania. Il film è prodotto dalla società Gran Mirci Film amministrata da Giuseppe Ministeri, con il sostegno del Nuovo Imaie e la collaborazione dell’Ufficio Servizio Sociale del Ministero della Giustizia sede di Messina, Caritas Messina e dell’Istituto d’istruzione superiore Verona Trento -Majorana.

La sceneggiatura di “Antonino” è risultata tra i vincitori del premio di produzione “Cortometraggi 2024” promosso da Nuovo Imaie ed è incentrata sul percorso di Matteo, un regista teatrale incaricato di condurre un laboratorio con un gruppo di ragazzi provenienti da una comunità di recupero. Tra di loro spicca Antonino, un quindicenne problematico con un passato di violenza e spaccio.

Il teatro diventa uno strumento attraverso cui il regista e il ragazzo iniziano a conoscersi e scontrarsi in un percorso segnato da errori e passi falsi, ma anche da scoperte inaspettate che aprono spazi del possibile in vite non ancora segnate.

La storia esplora il complesso rapporto tra educatori e giovani, evidenziando la difficoltà di creare un dialogo autentico in un contesto segnato da diffidenza e ribellione. Le riprese, dal 24 febbraio al 2 marzo, saranno realizzate con una troupe di maestranze diretta da Morgan Maugeri e Gaetano Sciacca, e avranno quali location la sede della Caritas diocesana e il Tribunale per i Minori.

Tra gli interpreti del corto Annamaria De Luca, Giovanni Moschella, Irene Muscarà, Lorenzo Nocella, Mattia Bonaventura, Giovanna Mangiú e Lorenza Denaro. A completare il cast un gruppo di giovani selezionati dall’ITSS Verona Trento e alcuni ragazzi del circuito penale di USSM. Angelo Campolo prosegue così il suo percorso di ricerca artistica e sociale, che negli ultimi anni lo ha visto impegnato in progetti capaci di coniugare spettacolo, formazione e inclusione.



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin