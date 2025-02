Il campionato di Serie B entra nel vivo, la Svincolati Milazzo inzia domenica 16 febbraio i Play In Gold, seconda fase che vede la compagine mamertina partire in vetta alla classifica in coabitazione con Viola Reggio Calabria e Monopoli.

Il Biaceglie invece sarà la prima avversaria in calendario che domenica giungerà a Milazzo, palla a due ore 18 al Pala Milone. In vista di questa prima sfida l’analisi e l’appello di coach Priulla: «sarà una partita tosta, Bisceglie è una squadra esperta che ha tradizione anche in categorie superiori. Non li conosciamo bene, li stiamo studiando per cercare di scoprire i loro punti di forza ed eventuali punti deboli. Ci aspetta una bella battaglia. Voglio lanciare un’appello a tutti gli sportivi milazzesi e dell’hinterland ad essere presenti in massa al Pala Milone. Avere la possibilità di assistere a gare del genere è un’occasione da non perdere, sostenere poi la Svincolati cosi come hanno fatto durante la stagione può dare quella marcia in più ai ragazzi e gratificare il loro impegno. Sono certo che Milazzo in primis risponderà presente, godiamoci il momento tutti insieme».

