La tratta autostradale compresa tra i caselli di Rometta e Milazzo, in direzione Palermo, sarà chiusa per quattro giorni, a partire dall’una di notte di lunedì 17 febbraio e fino alla mezzanotte di giovedì 20.

La tratta da Milazzo a Rometta, direzione opposta, sarà chiusa il giorno successivo. Il traffico sarà deviato lungo la Statale 113.

Questo per la ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al km 27+940 ricadente nel territorio del Comune di Spadafora, lavori che saranno eseguiti sull’autostrada A/20 ME-PA e che renderanno necessaria l’interdizione della tratta.

In prefettura Messina si è tenuta la riunione del comitato operativo per la viabilità, in cui è stata evidenziata l’opportunità che in occasione della chiusura autostradale con il traffico che si riversa sulla SS 113 (in una sola direzione di marcia Messina – Palermo) vi sia una sinergia da parte di tutti i Comuni interessati al passaggio dei mezzi costretti a lasciare l’A/20 al casello di Rometta con rientro a Milazzo e che gli stessi lavori siano effettuati nel più breve tempo possibile nel rispetto della tempistica indicata dal CAS.

