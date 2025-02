Per un guasto alla conduttura idrica di San Paolino, verificatosi nella mattinata odierna, si renderà necessario procedere domani ad un intervento di riparazione che determinerà l’interruzione della fornitura dell’acqua potabile nelle abitazioni del tratto San Paolino – via Kennedy, dalle 9 alle 14.

L’amministrazione comunale si scusa con i cittadini per il disagio.







Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin