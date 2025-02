Ieri la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo ha avuto il privilegio di accogliere il Prefetto di Messina, Sua Eccellenza Cosima Di Stani, in visita istituzionale presso la sede della Capitaneria di Porto.

Ad accogliere il Prefetto, il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Alessandro Sarro, insieme al personale del Compartimento Marittimo, che per l’occasione è giunto anche dalle Isole Eolie e da Sant’Agata di Militello.

Durante l’incontro, il Comandante Sarro ha illustrato al Prefetto le caratteristiche del vasto territorio di competenza della Capitaneria di Porto di Milazzo, evidenziando le molteplici funzioni della Guardia Costiera. In particolare, sono stati approfonditi gli aspetti legati alla ricerca e soccorso in mare (S.A.R.), alla vigilanza sul traffico navale, alla tutela ambientale ed al controllo sulla filiera della pesca, compiti attribuiti dal legislatore al Corpo delle Capitanerie di Porto. Dopo ha accompagnato il Prefetto a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto per illustrare direttamente dal mare le peculiarità del porto di Milazzo e della rada, di primaria importanza per il traffico marittimo della zona.

Al termine della visita, il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dalla Guardia Costiera, sottolineando l’impegno profuso sul territorio, in particolare nel settore della protezione civile, fondamentale nel contesto delle Isole Eolie.

All’incontro ha preso parte anche l’amministrazione Comunale di Milazzo, presente l’assessore Francesco Coppolino che ha portato il saluto e l’accoglienza della città evidenziando l’importanza della sinergia istituzionale per la tutela e lo sviluppo del territorio costiero.

La Capitaneria di Porto di Milazzo rinnova il proprio impegno nella salvaguardia della sicurezza in mare e nella tutela dell’ambiente, a servizio della collettività e in costante collaborazione con le istituzioni locali e nazionali.

