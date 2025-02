Lavori all’ex mercato coperto, chiuse le stradine laterali della via Pescheria

Lavori all’ex mercato coperto, chiuse le stradine laterali della via Pescheria

Per consentire lo svolgimento dei lavori sull’ex edificio che ospitava il mercato coperto e il Commissariato di Polizia, è stata disposta la chiusura delle stradine laterali di accesso alla via Crispi dalla via Pescheria (vico I e vico II Pescheria).

Il passaggio pedonale da piazza Caio Duilio o dalla stessa via Pescheria, potrà avvenire attraverso l’Atrio del Carmine che sarà riaperto per l’intera giornata e chiuso solo nelle ore notturne.

Ancora lunghi i tempi per la demolizione, sono in corso i lavori dell’energia.

