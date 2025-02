Lunedì 17 febbraio, alle 16, nei locali dell’Istituto tecnico Industriale ‘Ettore Majorana’ di Milazzo, insieme alla Lute di Milazzo, verrà presentato dall’Anpi – Sezione “Eliana Giorli” Milazzo il libro

“L’albero di carrubo. Essere ebrei di Sicilia (1848-2020)“ di Alessandro Hoffmann. Sarà presente l’autore

IL TESTO. Il libro completa il percorso avviato con “Gli amici di Moïse” e “La pupa di Zabban”, arricchendo il quadro di insieme degli eventi ebraici che si sono svolti dallo Statuto Albertino ai giorni nostri e delineando la mappa probabile degli ebrei di Sicilia: una rappresentazione vivente con nomi e cognomi. L’autore pone al centro virtuale del racconto L’albero di carrubo che, nella tradizione ebraica e cristiana, ha un significato simbolico e, proprio per questo, sta accanto a ogni “Giusto”, ossia accanto a ogni non ebreo che ha salvato anche un solo ebreo. Alcune figure sono conosciute altre meno e, qui, il lavoro offre alcune scoperte interessanti, da quella del monsignore Ernesto Ruffini a quella del diplomatico Mario di Stefano, a quelle ancora di Giorgio La Pira e Vincenzo Attanasio, e così via. Una novità del libro è la lettura dei fascicoli conservati dalla Segreteria di Stato della Santa Sede; in particolare, circa venti sono le pratiche intestate a uomini e donne di Sicilia, convertiti e non, che disperati hanno scritto al Vaticano: tutti hanno chiesto qualcosa e per tutti è stato fatto almeno un tentativo, in molti casi però l’esito finale resta sconosciuto. Il volume si chiude con la narrazione di un certo numero di storie che in precedenza non erano affiorate o erano state dimenticate, ancora una volta prova di quell’attenzione all’umano che caratterizza tutta l’opera e ne costituisce il grande pregio’.

