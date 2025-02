SAN FILIPPO DEL MELA. L’eco di una battaglia epica risuona per le vie di Cattafi. Storia, tradizione e leggenda si fondono per dar vita a un viaggio senza tempo. C’è aria di festa, tutto è pronto: strade e piazze si colorano di festoni e musiche. A suon di tamburo e friscalettu ritornano gli Scacciuni e con loro tutto il Carnevale Cattafese.

“A Màschira“ con due appuntamenti da non perdere.

Primo appuntamento domenica 16 febbraio dalle 15.30 quando si apriranno le danze con l’incontro di Tradizioni. Maschere tradizionali dal Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Calabria e Sicilia insieme a Cattafi per celebrare le nostre radici. Un percorso di gemellaggi ormai consolidato negli anni che porta nel Comune di San Filippo del Mela usi e costumi da tutta Italia per un raduno di maschere forse unico in tutta la Sicilia.

Secondo appuntamento domenica 2 marzo dalle 14.30 per la tradizionale sfilata de “’A Maschira”. Vi aspettano spettacoli, colori e sapori autentici, con uno spazio dedicato al food. Dietro la scrupolosa regia del presidente Marco Trifirò, che con l’edizione 2025 festeggia il suo decennale impegno organizzativo per questa tradizione, il gruppo dell’Associazione Culturale A Màschira è al lavoro da mesi per portare in strada uno spettacolo che non ha eguali in Sicilia, un’occasione unica per rivivere la storia facendosi travolgere da un’onda di colori suoni, danze e maschere.

