Sono stati attivati i 19 centri di Facilitazione Digitale del Gal Tirreno Eolie. L’inaugurazione di alcuni è stata fatta al Comune di San Filippo e a Milazzo dove saranno attivi ben tre centri, uno al comune nella sede del GAL Tirreno Eolie, uno a Villa Nastasi e uno all’Istituto Majorana in collaborazione con la LUTE.

Nei prossimi giorni saranno operativi gli altri centri del territorio già attivi, come quelli di Condrò, San Pier Niceto, Torregrotta, Giammoro, Pace del Mela, Santa Lucia del Mela, Venetico, Villafranca, Malfa, Gualtieri, Parco Corolla, Lipari e Messina.

I servizi di facilitazione offrono ai cittadini affiancamento e formazione gratuiti per la diffusione delle competenze digitali. Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” si propone di sostenere l’inclusione digitale, realizzando una nuova opportunità educativa rivolta a giovani e adulti che mira a sviluppare le competenze digitali di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

Questi centri avranno infatti lo scopo di fornire agli utenti competenze di competenze relativamente a Internet e le tecnologie digitali, i principali servizi digitali pubblici resi disponibili online e i principali servizi digitali privati.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin