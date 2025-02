Nuccia Isgrò

“Un mondo a colori” di Infilaindiana Edizioni è la nuova opera letteraria della scrittrice milazzese Nuccia Isgrò.

Il testo è un insieme di racconti scaturiti dai disegni ad opera dei piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo Terzo Scuola dell’Infanzia di Milazzo. Nell’ambito del progetto “Io leggo per te” , l’autrice ha esposto agli ascoltatori, alcuni suoi libri e ha poi chiesto di rappresentare graficamente e liberamente cosa avevano ascoltato e/o immaginato. Ed ecco nascere tantissimi “capolavori” a cui la narratrice ha dato voce in una miscellanea raccolta di storie che mettono in luce la “bellezza e l’animo puro” dei bimbi.

