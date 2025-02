Sulla vicenda è intervenuta anche la società milazzese con un comunicato stampa. « La violenza, sotto ogni forma e genere, è un atto ignobile – scrivono – La violenza non si coniuga affatto con uno sport ricco di valori come il calcio, che troppo spesso viene strumentalizzato a danno di calciatori, allenatori, dirigenti, squadre e società. Noi diciamo basta alla violenza: lo facciamo ogni giorno attraverso il lavoro e i valori che ci contraddistinguono e che sono alla base del nostro sodalizio. Ma vogliamo farlo ancora di più stasera, dopo essere stati colpiti direttamente da un grave fatto accaduto questo pomeriggio.

Diverse auto in sosta avrebbero riportato danni. A supporto delle forze dell’ordine già sul posto, sono intervenute altre pattuglie di Carabinieri e Polizia. Mentre la Polizia Locale ha raccolto diverse denunce per i danni subiti.

L’autobus che li stava portando allo stadio, scortato dalla Polizia di Stato, in viale Teocrito è stato preso a sassate dagli ultras locali. Che si sono dati alla fuga non appena i milazzesi sono scesi dal pullman.

Nuovo episodio di violenza nei confronti degli ultras del Milazzo durante la trasferta a Siracusa per il match tra la SS Milazzo e i padroni di casa del Real Siracusa Belvedere. Partita del campionato di Eccellenza conclusasi con un pareggio.

