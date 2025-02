I Tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Servizio Regionale Sicilia della Stazione Etna sud resteranno di presidio presso il piazzale del Rifugio Sapienza, tutti i fine settimana, fin quando non si sarà concluso il periodo di innevamento.

La donna è stata immobilizzata nel materassino a depressione, protetta dall’ipotermia e recuperata a monte mediante una barella specifica per il trasporto su terreno innevato e ghiacciato, fin sull’orlo del cratere, dove ad attenderla era presente l’ambulanza del 118 che ha trasferito d’urgenza la paziente presso l’Ospedale Cannizzaro, non essendo stato possibile il trasferimento mediante l’eliambulanza del 118, a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Subito dopo l’incidente sono immediatamente intervenuti i Tecnici del Soccorso Alpino presenti tutti i fine settimana nell’area sciistica per attività di prevenzione e soccorso. L’infortunata, una donna residente a Malta dell’età di 47 anni, durante la caduta ha riportato un importante trauma cranico e trauma alla colonna vertebrale, oltre che traumi e contusioni in tutto il corpo.

Quella di oggi è stata una sequenza di interventi nonostante le condizioni meteorologiche poco favorevoli alla fruizione, con nebbia nella mattinata e successivamente con una abbondante nevicata. La situazione più grave per una turista che, scivolando con uno slittino all’interno del cratere Silvestri inferiore, ha perso il controllo ed è caduta rovinosamente.

La donna è stata colta da malore ed è stato necessario l’intervento degli operatori per soccorrerla.

Etna, malore per una 49enne milazzese. L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico

