I reati commessi dai minori sono in aumento. Crescono aggressioni e risse. Preoccupa la diffusione della droga. Un argomento che lo psicologo/psicoterapeuta milazzese Marco Italiano ha trattato alla trasmissione televisiva Scirocco, il talk di Rtp del venerdì sera condotto da Emilio Pintaldi,

Tema della puntata il disagio giovanile che emerge dalla relazione presentata all’inaugurazione dell’anno giudiziario dal primo presidente della Corte d’appello.

Location della puntata i luoghi della movida che spesso diventano terreno di scontro e di violenza. Fra gli ospiti della serata oltre all’assessore ai Servizi Sociali di Messina Alessandra Calafiore, il garante dei Minore del comune di Messina Giovanni Amante, l’Ex Garante Costantino, la penalista Cettina Miasi, il commissario Capo della Polizia di Stato Salvo Gulizia, il capo dipartimento della Salute Mentale Pippo Rao e Marco Italiano

Lo psicologo milazzese, durante la trasmissione, si è soffermato sull’importanza dello sport come strumento di crescita e formazione dei giovani ma soprattutto come mezzo di prevenzione al disagio giovanile.

«Lo sport – ha sottolineato – da sempre ha ricoperto una valenza sociale, allontanando i giovani da possibile forme di devianza. Purtroppo oggi l’educazione sportiva non mira solo ad una sana competizione, ma alle ad una forma di sopraffazione in cui colori i quali risultano essere performanti continuano con la pratica sportiva, mentre il resto tende all’abbandono».

I numeri del drop out (abbandono della pratica sportiva) purtroppo continuano a crescere, a testimonianza del fatto che lo sportivo viene utilizzato principalmente per il raggiungimento del risultato e non interpretato come una valore della società. Nei settori giovanili si da rilevanza al risultato e non alla crescita dell’atleta.

«I numeri provenienti dalla relazione del tribunale dei minori di Milano – conclude – rilevano gli stessi fattori di Messina, con un numero sempre più elevato di giovani che fa uso di armi, droga ed alcool. Per quanto riguarda la genitorialità, lo psicologo si è soffermato sulle difficoltà nel crescere i figli e sulla richiesta di aiuto da parte dei genitori stessi, i quali sono sempre additati come i principali responsabili ma che forse avrebbero bisogno oggigiorno di maggiori strumenti messi a disposizione dai servizi».

