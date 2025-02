È partita da Milazzo la stagione congressuale di Fratelli d’Italia in provincia di Messina. Il congresso nel comune mamertino ha portato alla conferma di Ivana Lidia Bonaccorsi quale coordinatrice comunale del partito.

Alla manifestazione, che si è tenuta a Palazzo D’Amico, hanno preso parte il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, la senatrice Ella Bucalo, l’europarlamentare onorevole Ruggero Razza, l’onorevole Pino Galluzzo, deputato all’Ars. A portare i propri saluti anche l’assessore al Turismo Elvira Amata, impegnata alla BIT di Milano.



«La stagione congressuale – ha spiegato la senatrice Bucalo – rappresenta un momento fondamentale di confronto per toccare con mano non solo il consolidamento del partito e delle sue strutture nel territorio, ma anche e soprattutto, i bisogni e le esigenze di tanti nostri concittadini».

«Il circolo di Milazzo – afferma la coordinatrice Bonaccorsi, appena riconfermata alla guida del simbolo di Fratelli d’Italia a Milazzo – è cresciuto, grazie alla coerenza e alla politica svolta sul territorio, in sinergia con l’amministrazione e nel rispetto dei valori del nostro Partito. Continueremo a difendere l’identità di questa città, la sua vocazione turistica, culturale, supportare le imprese. Vogliamo una città accogliente e produttiva per i nostri giovani , ci impegneremo affinché i nostri figli non debbano lasciare la loro terra e i loro affetti per realizzare le loro ambizioni altrove. Siamo già contenti dei progressi fin qui fatti e pronti a lavorare per raggiungere ulteriori traguardi».

Prossimi appuntamenti per la stagione congressuale domenica 16 febbraio alle 10 a Sant’Agata di Militello e alle 17 a Santo Stefano di Camastra.

