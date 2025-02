Un murales di Andrea Sposari all’ingresso della nuova scuola Sacro Cuore. Un dono che arriva dal Parco Corolla nella “Giornata mondiale contro il Bullismo” e presentato dallo stesso artista milazzese durante il convegno organizzato dall’Osservatorio Violenza e Suicidio con il patrocinio del Comune di Milazzo e l’accreditamento presso l’ordine degli assistenti sociali.

«Il murale – spiega Sposari – tratta il tema del bullismo come fenomeno che si avvale spesso della maggioranza numerica, del comportamento di massa e della mancanza di empatia. Suggerisce quindi una catena umana di protezione verso i soggetti più deboli e in pericolo».

I lavori sono stati coordinati da Valentina Sabino, responsabile area psicologica per la Sicilia, dall’avvocato Rosa Nastasi (responsabile area legale) che si è soffermata sulla disponibilità dell’amministrazione comunale di Milazzo nel dare sostegno alle iniziative finalizzate a combattere il bullismo ed ha fatto cenno ai rapporti con i Servizi sociali del Comune. Riferendosi alle problematiche giovanili ha evidenziato anche i valori ed i sogni che i giovani si portano dietro. La moderazione degli studenti è stata affidata a Ilaria Chirico (Educatrice ed insegnante di sostegno).

I protagonisti principali della giornata sono stati i SuperEroi delle Scuole Medie di Milazzo (secondo e terzo Istituto) che hanno dialogato con le istituzioni, le autorità e soprattutto hanno messo in scena le loro emozioni.

Video, monologhi, riflessioni personali, scuse, lacrime ed abbracci sono stata la cornice di questa splendida mattinata.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Parco Corolla, presente il direttore Santi Grillo, che già da qualche anno si mostra sensibile al lavoro dell’Osservatorio Violenza e Suicidio un aspetto che fa capire quanto sia fondamentale creare una rete sinergica.

Il sindaco Pippo Midili, gli assessori Lydia Russo, Francesco Coppolino e Antonio Nicosia, il responsabile Ufficio Piano Distretto SS 27 Filippo Santoro, il Vice Questore Lara La Rosa, il capitano Alberto Del Basso, il responsabile Depagroup Marco De Pasquale ed il Garante per l’infanzia Antonio Napoli e il dirigente scolastico Alessandro Greco hanno risposto alle domande dei ragazzi tirando fuori importanti informazioni per loro e le famiglie.

Il vice Questore Lara La Rosa ha riferito dell’attività svolta dalla Polizia di Stato, accennando a campagne informative ed incontri nelle scuole, soffermandosi anche su qualche denuncia pervenuta su segnalazione dei dirigenti scolastici e della conseguenti iniziative intraprese. L’aspetto delle pene per il bullismo è stato evidenziato dal capitano Del Basso, il quale ha posto l’accento su coloro che praticano il bullismo all’interno della rete, aggiungendo però che nei social sono applicati strumenti per combattere la condotta dei bulli. «E’ necessaria – ha aggiunto – un’adeguata educazione all’uso di social, che sono strumento potentissimo se usato in modo consapevole, perché quanto viene postato è visibile a tutti».

«Il cambiamento parte da dentro ognuno di noi – ha sottolineato la psicologa Sabino – sono gli atteggiamenti degli adulti che spesso portano i ragazzi a disorientarsi, a non imparare a superare le fragilità, a non rinforzare la propria autostima. Li vogliamo forti questi ragazzi ma non ci rendiamo conto che sono doppiamente fragili».

