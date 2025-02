“Women Social Night” sarà un’occasione per unire cultura, arte e solidarietà, contribuendo concretamente a una causa importante.

L’Associazione Astrea – Amici delle Donne . L’associazione opera da anni a sostegno delle donne vittima di violenza, offrendo assistenza legale, psicologica e sociale. Attraverso sportelli d’ascolto, percorsi di supporto e iniziative educative, Astrea si impegna a garantire protezione e autonomia alle donne in difficoltà, promuovendo al contempo una cultura del rispetto e della parità di genere. La partecipazione è su prevendita e il costo del biglietto è di €40,00. Chi non potesse essere presente ma desidera comunque sostenere l’iniziativa, può effettuare una donazione all’Associazione Astrea tramite il seguente IBAN :IT35 B 06230 82290 000015209552 (Credit Agricole Fil. Milazzo)

La serata, realizzata in collaborazione con il Milazzo Film Festival (MFF), avrà inizio alle 19:30 con la proiezione di un film nell’ambito della rassegna cinematografica dedicata alle donne. A seguire, gli ospiti potranno partecipare a una cena a buffet con accompagnamento musicale, impreziosita da diverse esposizioni artistiche.

L’iniziativa nasce per celebrare le conquiste femminili e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle discriminazioni e violenze che ancora oggi molte donne subiscono.

L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà Palazzo D’Amico di Milazzo l’evento di beneficenza “Women Social Night”, organizzato da E20divini con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Astrea – Amici delle Donne .

