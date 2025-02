« Se possibile – scrivono le compagne di classe in un messaggio che hanno pubblicato su Instagram – portate fiaccole e candele. Fate girare». All’iniziativa parteciperanno anche le docenti e il personale della scuola che la tredicenne frequenta.

I compagni di classe e gli amici, invece, hanno organizzato per stasera una fiaccolata. Un momento per pregare tutti insieme. L’appuntamento è alle 22, accanto la statua di Luigi Rizzo (gli alberelli ).

La comunità di Milazzo si è stretta nella preghiera, come ha sottolineato Fra Graziano , parroco della chiesa di San Papino, in un video messaggio diffuso ieri sera.

Dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata all’ospedale Fogliani è stata trasportata all’ Ismett di Palermo e ricoverata nel reparto in terapia intensiva.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.