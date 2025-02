Il Laboratorio di Progettazione e Modellazione Digitale 3D Avanzata, CAD – CAM e COBOT dell’Istituto Majorana è tra i più innovativi d’Europa ed è stato inserimento nella prestigiosa Network of Innovative Learning Labs and Spaces del Future Classroom Lab (FCL), iniziativa europea promossa da European Schoolnet (EUN).

Il Future Classroom Lab (FCL) di Bruxelles, istituito nel 2012 da European Schoolnet (EUN) in collaborazione con 34 Ministeri dell’Istruzione e partner di settore, rappresenta un punto di riferimento per la sperimentazione e la trasformazione degli ambienti di apprendimento con l’obiettivo di ridefinire le metodologie didattiche attraverso l’integrazione di pedagogia, tecnologia e design. Un’analisi condotta da EUN nel 2018 ha evidenziato il ruolo centrale del FCL nel favorire il supporto ministeriale agli ambienti di apprendimento innovativi, contribuendo alla realizzazione di oltre 40 laboratori in Europa e, nel caso del Portogallo, circa 150 laboratori già operativi o in fase di sviluppo.

Il laboratorio dell’Itt di Milazzo, progettato dal dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci e dagli ingegneri della scuola, realizzato grazie ai fondi del Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next Generation Labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro, e finanziato nell’ambito del PNRR, si distingue per l’adozione di tecnologie all’avanguardia, tra cui potenti workstation grafiche per la progettazione e modellazione digitale 3D avanzata, connesse a una macchina a controllo numerico a 5 assi CAD CAM. È, inoltre, dotato di un laboratorio di realtà immersiva con software dedicato per l’apprendimento delle competenze richieste per la saldatura industriale, un visore olografico, un braccio robotico COBOT ABB, uno schermo touch in posizione sopraelevata, un’ampia cattedra e un tavolo interattivo multimediale. Queste risorse tecnologiche avanzate permettono agli studenti di acquisire competenze di alto livello nel settore della progettazione industriale in linea con le richieste del Piano Industria 4.0, attraverso un approccio immersivo e interattivo.

A seguito di questo importante riconoscimento, l’istituto è stato autorizzato all’uso del marchio ufficiale di membro FCL, attestante l’appartenenza alla rete europea degli spazi innovativi per l’apprendimento. Il logo sarà visibile sul sito web della scuola e collegato alla piattaforma ufficiale FCL all’indirizzo: https://fcl.eun.org/fcl-network-labs.

«Investire sulla formazione delle giovani generazioni vuol dire investire sul futuro, – afferma il preside Castrovinci – un futuro sempre più permeato dall’informatica e dal digitale per un forte radicamento al territorio, col mondo del lavoro e per una formazione all’avanguardia quali ponderati ingredienti di una scuola di qualità, in grado di offrire ai propri studenti uno sbocco occupazionale o di proseguimento dello studio all’altezza delle aspettative personali e sociali, indispensabili per continuare a essere competitivi e consapevoli».

