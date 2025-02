Cade dal terrazzo di casa e ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Milazzo. Disgrazia questa mattina intorno alle 8 in una abitazione di San Papino. Una studentessa di 13 anni per cause ancora da accertare è precipitata dal terrazzo di casa finendo pesantemente sull’asfalto.

L’allarme è scattato subito e sul posto sono giunti i sanitari del 118, Carabinieri e Polizia.

Le condizioni della ragazza sono stati giudicati molto gravi dai medici del Pronto Soccorso del Fogliani e non si esclude un trasferimento al Policlinico di Messina.

