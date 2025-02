«Quanto tempo sarà necessario attendere, ancora, per vedere avviata la procedura di gara relativa all’assegnazione della piscina comunale di Milazzo». La domanda, che nel contempo è anche un modo per chiedere spiegazioni, arriva dal Movimento Sportivi Milazzesi. Che dopo oltre tre mesi di attesa invia un comunicato stampa alle testate giornalistiche per sapere a che punto è l’iter per indire la gara a seguito dell’avviso esplorativo dello scorso ottobre, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse per l’affidamento in regime di concessione della Piscina Comunale di via Valverde, a quale hanno risposto tre società entro la scadenza del 4 novembre.

Non va dimenticato che l’ultima ondata di maltempo di due settimane fa ha completamente scoperchiato il tetto che già prima era gravemente danneggiato.

«Per il Movimento Sportivi Milazzesi – scrive il presidente Gianluca Venuti nella nota – nel corso di questi anni, davvero poco è cambiato circa l’importanza che lo sport e condizione impiantistica rivestono localmente e più in generale in tutta l’area metropolitana. L’intenzione d’incentivare l’offerta impiantistica cittadina, a fronte di una domanda sempre crescente ed in grado direndere Milazzo un polo di attrazione impiantistica, deve certamente prevedere un modello di approccio più snello, orientato e meno elefantiaco.

Occorre un budget dedicato alle politiche sportive, al pari delle altre diverse voci d’ investimento amministrativo comunale.

Tuttavia, pur riconoscendo l’indubbio impegno fin qui prodotto dall’amministrazione corrente (ben lontano dal vuoto assoluto degli anni passati), dall’assessore allo sport unitamente al valente ufficio sport, evidenziamo quanto si attenda oramai da diverse settimane, anzi mesi, l’indizione di gara relativa all’assegnazione della piscina comunale di via Valverde».



«Purtroppo – continua Venuti – ci duole constatare quanto “la questione impiantistica sportiva cittadina” permanga nella condizione marginale. Nella nostra città, lo sport arriva dopo il resto. Eppure lo sport, nella propria routine quotidiana, è un investimento per la salute a lungo termine, dunque lo sarebbe anche per le casse cittadine.



Adesso, anche per potere garantire ai futuri assegnatari i naturali tempi di esecuzione delle opere di riqualificazione, è tempo di avviare la procedura di gara per l’assegnazionedella piscina comunale di Milazzo».



