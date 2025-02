Ormai da giorni non si parla di altro. La storia dei “Bambini nella Boccia” (Picciriddi nta Boccia) ritrovati dentro l’ex Ospedale di Vaccarella ha scosso tutti i cittadini di Milazzo. Le foto che mostrano i feti conservati nella formalina hanno trasformato in realtà quello che sembrava essere solo una leggenda.

E soprattutto ha riaperto ferite ormai dimenticate di famiglie milazzesi e del comprensorio. In molti adesso vorrebbero saperne di più su congiunti mai nati. In particolare una donna che ha intenzione di chiedere all’Asp notizie di un suo parente. Suo padre, oggi scomparso, raccontava sempre a lei e alle sue sorelle che al nosocomio di Vaccarella era conservato il feto del fratello. E adesso vorrebbe sapere se in uno di quei barattoli “sopravvissuti” c’è qualche indicazione per risalire all’identità.

Anche sui social sono apparsi commenti di questo tipo. «In mezzo a quei feti – si legge – ci sarà anche il mio sangue. Un aborto spontaneo. Mi ha fatto piangere vedere queste foto. Non è stato bello»

In questi giorni, poco per volta, stanno venendo fuori dai racconti della gente del posto tristissime storie di gravidanze finite in anticipo nel peggiore dei modi.

Ma intorno all’ex ospedale di Milazzo girano anche episodi di aborti non legali, in modo particolare di relazioni clandestine che, per ovvie ragioni dovevano concludersi con l’aborto, procedura allora illegale (la legge è entrata in vigore solo nel 1978). O aborti di suore. Che sono sempre rimasti segretissimi.

Insomma dentro quella sala ci sono pezzi di storie. Che forse qualcuno non ha mai dimenticato. E che stavano, invece, per essere dimenticati da tutti. Ma adesso i feti abbandonati avranno degna sepoltura.

«Abbiamo accettato la proposta del sindaco Pippo Midili – ha detto il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì – verranno seppelliti al Cimitero di Milazzo ma prima bisogna eseguire alcuni passaggi. È chiaro che occorre comprendere anche le modalità visto che nei barattoli, oltre alle spoglie dei bimbi, c’è anche la formalina, un liquido utilizzato in passato in ambito sanitario, ma successivamente dichiarato tossico. Smaltirlo dunque non sarà cosa semplice. Abbiamo dato incarico – conclude – a un medico legale affinché tutto sia definito in maniera corretta».

