Sabato 8 febbraio, alle 17:30, a Palazzo D’Amico, si terrà il Congresso Comunale di Fratelli d’Italia che aprirà la stagione congressuale del partito in provincia di Messina. Un appuntamento importante, che vedrà riunirsi militanti, dirigenti e rappresentanti politici per un confronto sulle sfide future e per l’elezione del nuovo coordinatore comunale e del direttivo.

I lavori saranno anticipati dai saluti del sindaco Pippo Midli e presieduti dall’avvocato Giosuè Giardina, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, e dall’avvocato Salvo Ragno, Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale.

Interverranno durante la giornata numerosi esponenti del partito a livello europeo, nazionale e regionale: il senatore Salvo Pogliese, l’assessore regionale Alessandro Aricò, la senatrice Ella Bucalo, il deputato regionale Pino Galluzzo, e l’eurodeputato Ruggero Razza.

Ivana Bonaccorsi, presidente del Circolo Territoriale per Milazzo, che in pochi anni è cresciuto fino a diventare tra i più numerosi della Sicilia, traccerà le linee programmatiche delle attività politiche cittadine per il prossimo futuro. Sarà quindi il Coordinatore di Gioventù Nazionale di Milazzo, Dario Nostro a presentare le attività del gruppo giovanile, da sempre vicino al partito di Giorgia Meloni.

Al congresso saranno presenti gli assessori, Natascia Fazzeri e Roberto Mellina e i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Mario Sindoni, Alessia Pellegrino, Rosario Piraino, Fabiana Bambaci, Pippo Doddo oltre che i numerosi militanti del partito.

L’evento si preannuncia come un’occasione importante per un ulteriore rafforzamento e crescita di Fratelli d’Italia a Milazzo, per sviluppare un progetto politico forte e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

