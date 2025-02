A causa di sopraggiunti e inderogabili impegni televisivi lo spettacolo in programma al teatro Trifiletti, il prossimo 20 febbraio, dal titolo “ IO e GIANLU “ con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis è stato annullato.



MODALITA’ DI RIMBORSO. Per i biglietti acquistati online su www.tickettando.it il rimborso avverrà automaticamente. Per i biglietti acquistati presso il botteghino del Teatro Trifiletti il cliente dovrà recarsi al botteghino del teatro con il biglietto cetaceo e riceverà rimborso (il cartaceo va conservato). Per i biglietti acquistati presso i Punti Vendita Tickettando il cliente dovrà inviare una mail a assistenza@tickettando.it allegando copia del biglietto e indicando Iban ove si desidera ricevere il rimborso.

Per chi ha acquistato l’abbonamento dovrà inviare una mail a g.lopresti@comune.milazzo.me.it allegando l’abbonamento e indicando Iban ove si desidera ricevere il rimborso relativo al rateo dell’abbonamento per lo spettacolo annullato del 20 febbraio.

