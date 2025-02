Sono cinque i laboratori innovativi che saranno inaugurati venerdì 7 febbraio, alle 11, all’ Istituto tecnico trasporti e logistica nautico Caio Duilio. L’ Istituto, guidato dalla dirigente scolastica professoressa Daniela Pistorino, presenterà alle istituzioni e alla stampa le ultime attivazioni in tema di laboratori che fanno dell’istituto Caio Duilio una vera e propria eccellenza del territorio.

I cinque laboratori che saranno attivati:

Laboratorio del Metaverso, uno spazio innovativo dove gli studenti potranno esplorare mondi digitali immersivi grazie ai visori meta, sperimentando nuove forme di apprendimento interattivo nel metaverso. Con i visori è possibile visualizzare nei dettagli singoli componenti meccanici e sistemi complessi o progettare esperienze di viaggio in siti storici ricostruiti o contemporanei in modalità virtuale.

Laboratorio per lezioni in realtà virtuale: un ambiente didattico all’avanguardia che trasforma le lezioni tradizionali in esperienze coinvolgenti, permettendo agli studenti di apprendere attraverso la realtà virtuale.

Laboratorio di logistica per la gestione dei dati con sistemi informatici. Grazie ai software di gestione ed ai device informatici presenti nel laboratorio gli studenti possono compiere simulazioni di situazioni reali ed apprendere lo studio della gestione dei flussi delle merci e delle informazioni attraverso esperienze sovrapponibili a quelle reali.

Laboratorio di prototipazione rapida di costruzioni navali, basato sull’utilizzo di apposito software di progettazione e stampante 3d.

Laboratorio di biliardo sportivo (un approccio didattico innovativo per lo studio della fisica), il primo nelle scuole messinesi, per l’allenamento della squadra che ha conquistato per quattro anni consecutivi il titolo di campione d’Italia di categoria.

