BARCELLONA POZZO DI GOTTO. E’ in programma per domenica 16 febbraio, alle 18, all’Auditorium Parco Maggiore La Rosa a Barcellona Pozzo di Gotto, l’incontro culturale “L’intelligenza artificiale tra giornalismo e aspetti giuridici, verso un approccio etico”.

Un incontro organizzato dall’associazione culturale il Tirrenico, presieduta dal giornalista Santi Cautela, direttore dell’omonimo giornale ed esperto di comunicazione, per fare il punto della situazione a sei mesi dall’ingresso del regolamento europeo sull’IA.

Insieme a lui i relatori: l’onorevole Tommaso Calderone, membro della commissione giustizia alla Camera dei Deputati, avvocato ed esperto di diritto, l’avvocato penalista Diego Lanza, consulente parlamentare e cassazionista, l’ingegnere informatico Roberto Consalvi, consulente informativo forense per i tribunali.



«Bisogna aumentare la consapevolezza dei cittadini – dice Santi Cautela – sul tema IA che sta andando a due velocità e che implica rischi per la privacy ma anche per l’etica dei professionisti coinvolti, come giornalisti e avvocati. Questo sarà un momento decisivo sia per informare ma anche per fare il punto della situazione su una tecnologia molto utile ma solo se utilizzata deontologicamente bene».

