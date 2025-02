Gli smottamenti dei terreni provocati dal nubifragio dello scorso fine settimana hanno provocato gravissimi danni alla rete idrica mamertina.

A seguito di sopralluoghi è stato verificato che in diverse zone è saltata la tubazione. Il danno maggiore proprio alle porte della città. Nella zona sottostante la bretella di uscita del corso Sicilia (asse viario) sono andate distrutte le condutture di mandata che trasportano l’acqua dalla centrale di sollevamento di Contura ai serbatoi di Sant’Elmo utilizzati per la distribuzione idrica in tutto il centro città.

La cosa grave è che non sarà possibile operare il ripristino diretto in quanto occorrerebbe intervenire sulla strada dell’asse viario con conseguenze inimmaginabili per la viabilità. Si sta pertanto valutando la creazione di un bypass alternativo. Un intervento per il quale i tecnici hanno stimato una spesa di circa 300 mila euro.



«Gli uffici stanno predisponendo una dettagliata relazione da trasmettere alla Regione – afferma il sindaco Pippo Midili – affinché la Protezione Civile inserisca nell’elenco dei Comuni destinatari dei primi interventi queste somme che noi non abbiamo. Anche perché c’è un altro danno, determinato sempre da uno smottamento di terreno, nella zona del torrente Floripotema a Santa Lucia del Mela, dove abbiamo l’altra tubazione. Anche qui abbiamo stimato che occorrono almeno 200 mila euro per riportare la normalità».

Le criticità alla tubazione si sono avvertite nei giorni scorsi a Milazzo dove nelle abitazioni del centro si è registrato un calo della pressione nell’erogazione idrica e soprattutto i piani più alti si sono ritrovati con i rubinetti a secco. Assicurare il ripristino della normalità è dunque prioritario anche per evitare di dover andare incontro a seri problemi nel periodo estivo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin