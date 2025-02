La Svincolati Milazzo in vetta alla classifica al via della seconda fase. Monopoli, Avellino, Brindisi, Molfetta, Bisceglie, Bari queste le avversarie della Svincolati Milazzo nei Play-In Gold che prenderanno il via il 16 febbraio (in attesa di calendario).

Dodici nuove sfide, tra andata e ritorno, dove la compagine milazzese affronterà soltanto le sei squadre del girone G e non quelle del girone H di cui ne faceva parte.

Si inizia da questa classifica, ogni squadra porta con sé i soli punti ottenuti negli scontri diretti con le formazioni classificatesi nei primi sei posti dei rispettivi gironi.



LA CLASSIFICA: VIOLA RC 14, SVINCOLATI 14, MONOPOLI 14, AVELLINO 12, PIAZZA ARMERINA 10, BRINDISI 10, MOLFETTA 10, ANGRI 8, BASKET SCHOOL MESSINA 8, BISCEGLIE 8, MATERA 6, BARI 6

Al termine dei Play-In Gold le prime otto andranno ai Playoff che si svolgeranno con la consueta formula. La sola vincente della finale farà poi il salto di categoria.

