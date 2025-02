Il presidente Alessandro Oliva ha convocato lunedì 10 febbraio, alle 19, la seduta straordinaria di consiglio comunale per fare chiarezza, fornire delucidazioni e avere chiarimenti sulla prevista restituzione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di 320 mila euro che ha revocato un finanziamento ottenuto dal Comune nel 2006 per la mancata realizzazione di un impianto sportivo a Bastione.

A richiedere la seduta la consigliera Alisia Sottile, a nome anche di colleghi di maggioranza, sottolineando che “è doveroso fornire risposte e chiarimenti ai cittadini sul motivo per cui dovranno essere privati di ulteriori risorse che potevano essere spese per le proprie necessità”.



Il documento è stato firmato anche dai rappresentanti della minoranza.

Si annuncia in Aula un confronto serrato, anche per le posizioni che hanno fatto emergere le rispettive parti politiche.

