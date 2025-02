Ennesima vittoria del Don Peppino Cutropia che riconferma il momento di grande forma, al comunale di Tortorici, contro un ottima squadra. Partita molto combattuta dal piano agonistico, ma di un agonismo pulito, dove emerge la grandezza dello sport.

Non sono mancati, infatti a fine gara tra le due squadre momenti conviviali.



Il tecnico Stefano Alacqua è soddisfatto della squadra e di come sta reagendo alle sue direttive, così come il presidente Michelangelo Picciolo che, ormai da settimane, rivede serenità nel gruppo, segno di un lavoro attento.

«Adesso – precisa Picciolo – bisogna solo continuare su questa strada e cercare partita dopo partita di non perdere il ritrovato equilibrio. Un grazie in particolare da presidente voglio farlo al nuovo mister Alacqua per come sta gestendo la squadra seguendo lo stile Don Peppino Cutropia».



Attualmente il Don Peppino Cutropia si trova a 31 punti contro i 33 delle due capoliste, Tortorici e Club sportivo Oliveri e i 32 punti del Rocca 2023.

La prossima partita si giocherà a Milazzo contro il Ficarra sabato 8 febbraio alle 15 allo Stadio Comunale “Don Peppino Cutropia “.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin