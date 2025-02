L’Osservatorio Violenza e Suicidio con il patrocinio del Comune di Milazzo e l’accreditamento presso l’ordine degli assistenti sociali partecipa attivamente alla Giornata Mondiale del Bullismo promuovendo un incontro che coinvolgerà i giovani milazzesi.

Al Teatro Trifiletti, venerdì 7 febbraio, alle 9 si terrà un dibattito dal titolo “Sii un Eroe, Combatti il Bullismo” che vedrà protagonisti gli studenti e le studentesse delle scuole medie dei tre Istituti Comprensivi che dialogheranno con gli adulti.

La giornata promossa grazie anche alla collaborazione del Parco Corolla, avrà la straordinaria partecipazione dell’artista milazzese Andrea Sposari che proprio oggi sta realizzando un murales alla nuova scuola del Sacro Cuore. Un lavoro che verrà presentato durante giorno 7.

L’iniziativa verrà inaugurata dal saluto del presidente dell’Osservatorio Violenza e Suicidio, Stefano Callipo, seguito dall’introduzione dell’avvocato Rosa Nastasi. Il sindaco Pippo Midili e gli assessori saranno presenti all’interno dei dibattiti che si intervalleranno insieme al responsabile Ufficio Piano Distretto SS 27 Filippo Santoro, al Movimento Sportivi Milazzesi, al Campus Crescita, alla Depagroup ed al Garante per l’infanzia Antonio Napoli. Scambi importanti avverranno anche tra le forze dell’ordine rappresentate dalla vicequestora della Polizia di Stato Lara La Rosa e dal comandante della Compagnia dei Carabinieri, capitano Alberto Del Basso e gli studenti che coordinati dai loro professori potranno porre domande sull’argomento.

«Una giornata importante – afferma la referente per la Sicilia dell’Osservatorio, Valentina Sabino, promotrice dell’evento – perché non si può parlare di Bullismo senza coinvolgere in maniera attiva i protagonisti del fenomeno».



