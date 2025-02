Da oggi pomeriggio ci saranno disagi nell’erogazione idrica nelle abitazioni del centro cittadino. Già da alcune ore si sta registrando un calo di pressione a causa del mancato riempimento delle acque di distribuzione.

Si tratta di un danno causato dal maltempo di ieri e della giornata odierna che ha provocato degli smottamenti di terreni nella zona di Santa Lucia del Mela, interessando fonti di approvvigionamento per il comune di Milazzo.

I tecnici e gli operai del Comune stanno già lavorando per risolvere il problema. La situazione dovrebbe tornare alla normalità solo in tarda serata.

