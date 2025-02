La milazzese Ramona Parisse vince “The Voice Of The Sea” con la canzone “Caruso” (VIDEO)

La voce della milazzese Ramona Parisse conquista il Mediterraneo vincendo, con la canzone “Caruso” di Lucio Dalla, il talent show a bordo della nave Costa Toscana “The Voice of the Sea“, all’interno di uno studio televisivo vero e proprio, in una finale a sette selezionati su venti cantanti partecipanti.

Nelle prime selezioni svoltosi al karaoke la cantante milazzese che ha anche origini eoliane si è esibita con un successo internazionale di Whitney Houston “I Will Always Love You“, successivamente, nella finale a 7 davanti ai tre coach, all’interno del gremito teatro principale della nave ha vinto con il 66 per cento del televoto da parte del pubblico, con un grande classico di Lucio Dalla tra gli applausi e il grande entusiasmo dei duemila presenti.

Ramana è torna a casa con la statuetta ufficiale che ritrae il microfono e le due dita a forma di “V” della vittoria e una grande ed immaginabile soddisfazione.

