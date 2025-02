«Non ci sono elementi che inducono a rendere necessaria la presenza di un distaccamento di Polizia Locale in periferia in quanto il territorio è controllato da un sistema di videosorveglianza che è stato in questi ultimi mesi implementato e non si registrano inoltre situazioni di criticità (pensiamo alla viabilità o ad altri interventi) che necessitano di una postazione fissa di personale della Polizia urbana».

A sostenerlo i consiglieri comunali del gruppo “Cambiamente”, Maria Magliarditi, Antonino Italiano e Antonio Amato che prendono pure posizione riguardo la polemica legata alla bocciatura della mozione presentata dall’esponente della minoranza, Giuseppe Crisafulli.

La mozione, infatti, è stata, in aula è stata molto dibattuta. Crisafulli assieme ad altri esponenti della minoranza proponeva l’istituzione di un distaccamento stabile del corpo di Polizia Locale in periferia con la presenza di agenti e di mezzi, previo l’utilizzo di un immobile di proprietà comunale.

«Un presidio chiesto – ha spiegato lo stesso consigliere – in considerazione dell’aumento demografico e del traffico, considerato che la vigilanza c’era già negli anni passati a San Pietro, funzionamento poi dismesso per carenza di personale. Oggi la situazione è cambiata perché al Comando c’è stato l’aumento dell’organico e ci sono quindi le condizioni per la creazione del distaccamento stabile in immobili proposti e disponibili». Nella sua mozione Crisafulli chiariva che c’erano proposte le soluzioni. Per Lorenzo Italiano invece era da tenere presente che la richiesta rispondeva a precise richieste e ad effettive esigenze della popolazione residente. Andando poi in votazione, la proposta è stata bocciata con 13 voti contrari, 2 astenuti e 4 favorevoli.

«Il comando di Polizia Locale in questi ultimi mesi, grazie anche alla sinergia con l’assessore al ramo, Francesco Coppolino, ha assicurato tutte quelle attività in grado di contemperare le esigenze del centro e della periferia – sottolineano invece i consiglieri del gruppo “Cambiamente”-. Peraltro oggi nell’era telematica anche la gestione degli atti amministrativi è immediata e non richiede presenze fisiche visto che quasi tutte le istanze possono essere prodotte online. Sarebbe dunque una presenza inutile dal punto di vista della produttiva, contrastando i positivi risultati ottenuti dal comando vigili nell’anno appena concluso. Qualche esempio: oltre 15 mila verbali di cui 452 per doppia fila, 1694 per sosta sul marciapiede e ben 6680 per non aver pagato gli stalli blu. Dati che evidenziano come sia necessaria la presenza nelle strade cittadine per assicurare il rispetto delle norme. Ma anche il controllo dei fuochi irregolari attraverso il drone può avvenire senza la necessità di un presidio fisico in quelle zone. E poi il personale è sempre pronto in caso di necessità ad intervenire. Ecco perché riteniamo che la proposta del distaccamento sia un qualcosa di antico e di superato, lanciata magari per ottenere qualche consenso personale e nulla più».

