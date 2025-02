Davide Ippolito, pizzaiolo milazzese di origini napoletane che da anni lavora nella Città del Capo, sua la pizzeria “Vai Mo’“, approda quest’anno per la prima volta a Casa Sanremo. I cantanti del noto Festival italiano, in programma dall’11 al 15 febbraio, e tutto lo staff coinvolto nell’evento televisivo potranno così mangiare e apprezzare la pizza «Made in Milazzo».

Davide Ippolito è l’unico pizzaiolo mamertino che quest’anno approda a Casa Sanremo. Arriva alla manifestazione canora dopo aver vinto il “Premio Sanremo” durante il “Festival della Pizza d’Autore” che si è svolto lo scorso maggio a Milazzo. Con lui, del messinese, ci saranno Manuel Coluccio di Messina e Fabio Mangano di San Filippo del Mela.

Davide Ippolito proviene da una famiglia di pizzaioli napoletani sia dal lato della mamma sia da quello del padre. I suoi genitori sono stati 25 anni in Germania dove hanno aperto una serie di attività. Tornano inizialmente a Barcellona Pozzo di Gotto dove aprono la prima pizzeria “Bella Napoli” negli anni 2000, quando Davide aveva nove anni. Successivamente, con lo stesso nome, aprono nel 2007 a Milazzo, dove Davide all’età di 12 anni si è avvicinato al mestiere di pizzaiolo cominciando ad andare in giro per l’Italia a specializzarsi. E nel 2022 apre a Milazzo Vai Mo’, pizzeria da asporto dove si respira l’aria di Napoli. Il suo prodotto è essenziale senza prefermenti.

La squadra ufficiale dell’Arena del Gusto di Casa Sanremo 2025 è stata accolta ieri nella sede del Gambero Rosso di Palermo, capitanata da Enzo Piedimonte e dal suo braccio destro Carmelo Pistritto. Una trentina di specialisti dell’arte bianca siciliani che arriveranno nella città dei fiori il prossimo 8 febbraio.



Il pizza chef Enzo Piedimonte, che da anni guida il progetto sanremese, proprio in questi giorni si è accaparrato i 3 Pennelli de L’Arcimboldo d’Oro.

Suo anche il progetto del “Festival Pizza d’Autore” che si svolgerà per il terzo anno consecutivo in primavera a MiIazzo.

