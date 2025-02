A causa delle avverse condizioni atmosferiche previste per domani (la Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta arancione per rischio di pioggia), la “Passeggiata per la Prevenzione” prevista domani 2 febbraio, dalle 9 alle 13, quale momento di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del cancro e del sostegno ai pazienti oncologici è stata rinviata.



Confermati invece gli appuntamenti già previsti a palazzo D’Amico.

Alle 10 a Palazzo D’Amico, verrà inaugurata la mostra “Victoria’s Cells” della dottoressa Vittoria Lombardo. La mostra unisce scienza e arte, offrendo un inno visivo alla prevenzione oncologica.

Alle 16 invece è previsto il talk informativo sulla prevenzione, a cura dei principali esperti locali.

Il convegno sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Milazzo Pippo Midili, di Giuseppe Cuccì, Direttore Generale dell’Asp di Messina, Maria Gabriella Caruso, direttore dipartimento di Prevenzione medico e da Lydia Russo, assessore ai Beni Culturali e Pubblica Istruzione di Milazzo che insieme ai componenti della giunta Midili Antonio Nicosia e Natascia Fazzeri ha organizzato l’evento. Interverranno Vittoria Lombardo, Citopatologo PMIAC Asp Me e autrice del progetto “Victoria’s Cells”, Rosaria Cuffari, direttore U.O.C. Centro Gestionale Screening Asp Me, Cristina Genovese, Uosd Igiene Ospedaliera Università degli Studi di Messina, Salvatore Paratore, Responsabile Uos Screening del Cervicocarcinoma Asp Me, Rosalba Rossello, Uos Oncologia P.O. Nuovo Cutroni Zodda Barcellona P.G. Asp e Salvatore Sidoti, Direttore Uoc Spem Asp Me.

