Aggiudicati i lavori per la riqualificazione di piazza San Papino. Ad eseguirli sarà la ditta “Puca Appalti srl” che ha vinto la gara d’appalto espletata dalla centrale unica di committenza “Consorzio Tirreno Ecosviluppo” con un’offerta pari a 384 mila euro e un ribasso del 34,18 per cento sul prezzo a base d’asta pari a 750 mila euro, per un importo totale – comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di 29 mila euro – e quindi un totale di 414 mila euro.

Nei prossimi giorni sarà avviato il cantiere per realizzare quello che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrà diventare un luogo d’incontro da restituire alla città completamente rinnovato. La piazza infatti non cambierà la sua originaria forma, ma verranno apportate delle modifiche che permetteranno ai cittadini di vivere lo spazio di giorno e di notte, in quanto diverrà idoneo ad ospitare eventi, sagre, mercatini e mostre.

La superficie verde sarà ampliata passando da 1030 a 1556 metri qadri, mentre la pavimentazione sarà totalmente rifatta. L’intento è quello di creare un piccolo parco urbano, dotato di tutto quello che serve per rendere vivibile la piazza che già accoglie un’area giochi inclusiva inaugurata due anni addietro, grazie un finanziamento del Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali. Un intervento che ha permesso di realizzare spazi gioco con pavimentazione in gomma colata antitrauma, elastica, drenante, antiscivolo e ignifuga, si distingueranno per fascia di età con attrezzature ludiche per i bambini .

