L’Istituto Majorana di Milazzo, campione in carica della seconda edizione dei Campionati di Imprenditorialità, continua a distinguersi per lo spirito imprenditoriale anche grazie alla collaborazione con JA Alunni Italy.

All’iniziativa è intervenuto anche l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Milazzo Francesco Coppolino con un prezioso intervento per sostegno i giovani talenti del territorio.

Grazie a questo progetto, i ragazzi svilupperanno competenze fondamentali per il loro futuro, tra cui: Problem solving , Teamwork e collaborazione, Comunicazione efficace, Leadership e spirito d’iniziativa, Pensiero critico e adattabilità.

Dopo l’introduzione del professore Giuseppe Bucca , gli studenti hanno messo in moto la creatività con un brainstorming guidato dai Dream Coach Junior, trasformando le idee in opportunità.

Un primo passo nel mondo dell’imprenditorialità per gli studenti dell’ Istituto Majorana di Milazzo con l’iniziativa “I mpresa In Azione di JA Italia ”. A confrontarsi con gli studenti sono stati Dario Faraone, Marina D’Ambrosio, Gabriele Buttà, Gemma Rotina, Antonio Cartaregia e Francesca Fleres che, con le loro storie e consigli, hanno parlato ad una platea di centocinquanta ragazzi.

