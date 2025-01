Svincolati Milazzo / Barcellona Basket 86-59 (Parziali: 19-17, 56-36, 71-43). La Svincolati Milazzo batte il Barcellona Basket, +27, e conquista matematicamente il secondo posto in classifica ad una giornata dal termine della prima fase.

Al “PalaMilone” davanti ad una splendida cornice di pubblico una nuova sinfonia dell’orchestra mamertina, Barcellona resiste solo nel primo quarto prima di cedere agli avversarii già sintonizzati per mentalità sul Play-In Gold. Buona la partenza degli ospiti. Adeola si fa carico dei primi cinque punti di un Barcellona che vola sul 4-10 con le realizzazioni di Frizzarin e Zacchigna. La Svincolati Milazzo reagisce ed in poco annulla lo svantaggio (13-12) con le triple di Bolletta e Lalic inframezzati dai punti di Rimsa. Mamertini in fiducia. Quarta (15-12 a chiudere un break di 11-0) costringe coach Cova a chiamare time out. I padroni di casa aumentano i ritmi ma Barcellona c’è.

Giallorossi incollati, la mole offensiva degli uomini di Priulla però è efficace traducendosi presto in cinque punti di fila di Giannullo che valgono il +10 (32-22) a quasi metà frazione. Il classe 2004 biancoblù è on fire, così come Lalic. Una tripla del serbo lancia i mamertini sul +15 (39-24). Il derby comincia a indirizzarsi grazie alla miglior qualità tecnica della Svincolati Milazzo, valori che continuano a emergere con i punti di Lalic e una bomba di Rimsa che, unita al canestro di Giambò, scava un solco di 18 punti (50-32). La distanza (+20 a fine secondo quarto) inizia a farsi incolmabile. I biancoblù dominano e il vantaggio lievita (+24 con i liberi di Scredi). Barcellona, aritmeticamente ultimo dopo il ko di ieri, si spegne segnando appena sette punti in tutta la frazione. Derby in cassaforte negli ultimi dieci minuti, la Svincolati Milazzo tocca anche il +34, poi è pura accademia con i mamertini a festeggiare sotto la curva dei propri tifosi. Risultato finale 86-59. Ultimo impegno, prima dei Play In Gold, la trasferta campana sul parquet della Pallacanestro Antoniana.

Svincolati Milazzo: Salvatico, Malual, Quarta 6, Giambò 7, Lalic 20, Bolletta 4, Rimsa 19, Clement, Giannullo 13, Comin 2, Jasarevic 2, Scredi 13. All. Priulla.

Barcellona Basket: Banin 1, Tyrtyshnik ne, Lopukhov ne, Zacchigna 7, Indelicato 8, Epifani 8, Frizzarin 7, Scortica 1, Marangon 18, Adeola 9, Mita ne. All. Cova.

Arbitri: Catalano e Shamsaddinlou.

