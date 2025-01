Dopo il primo spettacolo di Tango la stagione concertistica Milazzo Classica prosegue con un evento imperdibile: il “Tributo agli ABBA”, in scena il 31 gennaio alle 20.30 al Teatro Trifiletti. Un’esplosione di musica, luci ed energia animerà la storica cornice del teatro milazzese, regalando al pubblico una serata all’insegna del divertimento e della nostalgia.

Ad esibirsi sarà la “Abba Tribute Band”, una formazione di musicisti e cantanti rinomati in Italia e all’estero, che ha conquistato il pubblico con le sue straordinarie performance dedicate al leggendario gruppo svedese. Con una fedeltà straordinaria alle sonorità originali, il gruppo riproporrà i più grandi successi degli ABBA, da “Dancing Queen” a “Mamma Mia”, passando per “Take a Chance on Me” e “The Winner Takes It All”.

La serata, che si preannuncia come uno show tra musica e spettacolo, promette di essere un viaggio indimenticabile nel mondo della disco music degli anni ’70 e ’80, epoca in cui gli ABBA hanno dominato le classifiche internazionali con il loro stile inconfondibile. Lo spettacolo non sarà solo un concerto, ma una vera e propria esperienza visiva e sonora, grazie a costumi scintillanti pari agli originali (cuciti su misura per ogni artista), parrucche, coreografie coinvolgenti ed un’interpretazione impeccabile che farà rivivere l’atmosfera degli anni d’oro della band.



«Riportare sul palco la musica degli Abba – spiega Elvira Foti, direttrice artistica di Milazzo Classica – significa far rivivere emozioni senza tempo. Dopo il grande successo dello spettacolo di Tango, volevamo offrire al nostro pubblico un evento leggero, energico e coinvolgente. E cosa c’è di meglio della musica di uno dei gruppi pop più amati della storia?»

Il Tributo agli Abba è un evento per tutte le generazioni perchè si rivolge a un pubblico di tutte le età: dai nostalgici che hanno vissuto gli anni della disco music, ai giovani appassionati di pop che hanno scoperto la magia degli ABBA grazie al musical e film di successo come Mamma Mia!

La stagione concertistica Milazzo Classica, dunque, continua a sorprendere e ad offrire spettacoli di alta qualità, confermandosi un punto di riferimento per la scena musicale e culturale della nostra città e di tutto il comprensorio.

