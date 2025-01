Lucia Scolaro

Parte la macchina organizzativa allestita a palazzo dell’Aquila e guidata dall’esperta del sindaco Lucia Scolaro del “Carnevale del Mare” di Milazzo. E parte con il preciso intento di migliorare l’edizione sperimentale dello scorso anno, che ha comunque riscosso diversi apprezzamenti.

Il “Carnevale del Mare”, chiamato così proprio per il tema legato alla particolare vocazione marinara della città, quest’anno andrà avanti per tre giorni: il 22 febbraio, il 2 e il 4 marzo.

All’iniziativa parteciperanno numerose associazioni, parrocchie e istituti scolastici che hanno permesso di raddoppiare il numero di carri che sfileranno. In tutto, infatti, saranno quindici. «Contiamo di regalare tre giornate di goliardia e di condivisione – ha detto Lucia Scolaro – Sarà un’edizione che si appresta ad essere più ampia e partecipata, a cominciare dal coinvolgimento della Consulta Giovanile, le parrocchie, quasi tutte le scuole, le associazioni comprese quelle sportive, il Muma, gli Svincolati, la banda Mascagni, l’associazione italiana persone Down, le scuole di ballo. Ho trovato un gruppo di lavoro che già dal primo tavolo tecnico è stato disponibile e aperto ad aiutare l’organizzazione capillare del carnevale, nella convinzione da me condivisa che questo è ciò che vogliono i milazzesi: delle giornate di sano divertimento in giro per la città»



LA NOVITA’. Quest’anno una giuria andrà a valutare carri e quadri nel corso della sfilata che attraverserà

la zona antistante il porto passando da piazza della Repubblica sino a Vaccarella in un itinerario comunque ancora in corso di definizione. Ogni serata sarà caratterizzata da momenti musicali e di animazione.

