L’ex ospedale di Vaccarella sarà in parte demolito e ricostruito per ospitare la Direzione Strategica e attività formative dell’Asp. E verranno finanziati i lavori di ristrutturazione del blocco operatorio, del secondo piano dell’ospedale Fogliani.

Sono queste le proposte progettuali nell’ambito dei finanziamenti PR FESR 2021/2027, azioni 4.51 e 4.5.2, al fine di migliorare e promuovere la salute e più in generale rafforzare il sistema sanitario provinciale.

Il totale complessivo del finanziamento è di €. 30.044.023,90 di euro. Fondi che verranno utilizzati per migliorare ed integrare gli strumenti e i servizi digitali, migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria e più in generale fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide sanitarie a lungo termine, creando sistemi sanitari più forti, più resilienti e più accessibili, in linea con uno dei principi dell’UE secondo cui la salute pubblica è una priorità indiscussa.

Nello specifico sono stati richiesti sulla prima linea di finanziamento dei fondi PR FESR un totale di 22.361.203,90 euro, che potranno essere utilizzati per i seguenti i lavori oltre l’ex presidio di Vaccarella: la realizzazione di un parcheggio con annessa elisuperficie a servizio del Presidio territoriale di Taormina; la fornitura di servizi per l’attuazione del progetto di Equità dell’Assistenza nelle cure primarie; i lavori di ristrutturazione di un’immobile sito a Lipari in via Professore Carnevale, da adibire a foresteria; i lavori di miglioramento sismico presso il Distretto Sanitario di Sant’Agata di M.llo, in via Catania, e i lavori di miglioramento sismico presso il Distretto Sanitario ex Inam di Patti, in via Cattaneo.

Con la seconda linea di finanziamento, sono stati richiesti €. 7.300.000,00 euro, per il potenziamento della rete ospedaliera regionale e la digitalizzazione oltre l’ospedale di Milazzo: tra i lavori che verranno eseguiti un Dea virtuale, con la costruzione di una rete di teleconsulto/televisita in emergenza-urgenza mediante il supporto dei dipartimenti emergenza accettazione aziendali di primo livello; i lavori del reparto di Malattie Infettive del P.O. di Barcellona P.G.

La Direzione Strategica «è fortemente impegnata nel perseguire l’efficienza e l’eccellenza nei servizi sanitari offerti alla comunità, promuovendo una vera e propria rivoluzione sanitaria e culturale che mira a trasformare radicalmente l’approccio alle cure e alla salute. Una rivoluzione che si fonda anche sulla necessità di coinvolgere attivamente i cittadini, rendendoli protagonisti del loro percorso di salute e benessere».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin