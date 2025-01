Istituto “Da Vinci”, il convegno in onore di Luigi Rizzo. Inaugurata la mostra aperta fino a maggio

Come previsto dal programma stipulato in occasione del decennale del corso Trasporti e Logistica Nautico all’Istituto “Leonardo Da Vinci” si è svolto il convegno dedicato alla figura di Luigi Rizzo, uomo che non ha mai sciolto il suo forte legame con la sua città ed il suo mare diventando cosi un esempio eccezionale che continua a vivere nel cuore dei milazzesi.

A dare inizio alla giornata ci ha pensato la dirigente Stefania Scolaro che oltre a ricordare Luigi Rizzo e la contessa Maria Guglielmina Rizzo ha comunicato ai presenti alcuni eventi che caratterizzeranno questo ricco programma parlando del “Villaggio del Mare” che si terrà nei giorni 11 e 12 aprile in Marina Garibaldi e della processione di San Francesco da Paola che quest’anno sosterà davanti all’Istituto.

«Luigi Rizzo incarna il vero marinaio – dichiara la dirigente Stefania Scolaro – ed è importante farlo conoscere agli studenti per portarli ad ispirarsi alla sua figura che con la sua intelligenza, la sua morale, la sua fede nei confronti dei valori come famiglia, pace, chiesa e patria e che con il suo coraggio ha portato luce alla nostra città, alla Sicilia e all’intera nazione».

Sono stati tanti gli interventi sostenuti nel corso della giornata. Il sindaco Pippo Midili ha voluto sottolineare come la storia di Luigi Rizzo debba essere un esempio per tutti mentre il comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Sarro si è sentito privilegiato nel prendere parte agli interventi sull’ammiraglio.

Grazie ad un’approfondita relazione svolta dal professore Biagio Ricciardi, presidente della Federazione Nastro Azzurro di Messina, gli studenti hanno conosciuto i dettagli sulle imprese dell’Ammiraglio Luigi Rizzo.

Dopo i vari interventi, è stata inaugurata la mostra, presentata dal professore Fabio Milazzo che ne ha illustrato il compito informativo e storico evidenziando l’importanza della mostra realizzata con l’obiettivo di far conoscere quest’eroe.

La giornata è stata arricchita dalla lettura di brani a cura delle studentesse della scuola alla quale hanno assistito la famiglia Rizzo-Bonaccorsi, i rappresentanti delle forze dell’ordine, l’Area Marina Protetta, il direttore del personale della Raffineria Antonio Minutoli, i rappresentanti del comitato organizzatore degli eventi del decennale dell’istituzione dell’indirizzo nautico, il professore Biagio Ricciardi, i soci del Nastro Azzurro sezione Milazzo-Barcellona-Comprensorio dei Peloritani, i rappresentanti delle agenzie marittime delle compagnie di navigazione e le autorità militari, civili e religiose.

«Ritengo sia doveroso – conclude con orgoglio la dirigente – da parte mia e dell’istituto ricordare e omaggiare l’umanità che lo ha da sempre contraddistinto e alla quale ci siamo ispirati nella decisione di presentare la richiesta per avere nella città dell’eroe il corso Nautico che forma professionisti del mare e che rafforza l’identità della città proiettandola verso il futuro».

La mostra, intitolata “L’uomo e l’eroe”, sarà visitabile fino al mese di maggio, dalle 11.30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17 dei giorni di martedì e venerdì, mediante prenotazione.

Articolo e foto di ALESSIA GIUNTA

