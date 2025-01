Milazzo, al via i sette mercoledì in onore di San Giuseppe. Il programma

Mercoledì 29 gennaio nella Parrocchia N. S. del S. Rosario, avrà inizio la Pia Pratica dei sette mercoledì in onore del Glorioso Patriarca San Giuseppe per meditare sulle sette gioie e i sette dolori che San Giuseppe visse durante la Sua vita.

Questo cammino di fede, ci preparerà a vivere al meglio la Solennità del Glorioso Patriarca San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria, Patrono della Chiesa Universale e Padre putativo di Gesù nostro Signore.

Il programma per ogni mercoledì prevede:

Ore 17:15 Recita del S. Rosario

Ore 17:45 Coroncina a San Giuseppe.

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica.

Sabato 11 gennaio, invece, è partita la vendita dei biglietti del sorteggio, e la raccolta cittadina porta a porta a cura del Comitato Organizzatore per sostenere i Festeggiamenti di quest’anno che avranno luogo interamente nel mese di marzo con la Festa Liturgica “Solennità di San Giuseppe” il 19 Marzo, per poi proseguire con la Festa Esterna con la rinomata e tradizionale “Sagra della Sfincia”, e la tanta attesa e sentita Processione del Glorioso Patriarca San Giuseppe per le vie della Città.

Inoltre, anche per questo anno, tutte le Celebrazioni verranno svolte nella Chiesa Parrocchiale N.S. del S. Rosario (Borgo Antico di Milazzo), nell’attesa che vengano ultimati i lavori necessari per riaprire al culto la Chiesa di San Giuseppe.

