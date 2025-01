Il sindaco Pippo Midili ha partecipato questa mattina alla cerimonia commemorativa in occasione del “Giorno della Memoria” promossa dal prefetto di Messina, Cosima Di Stani al Palazzo del Governo.

Il Prefetto, dopo un breve saluto iniziale, ha messo in rilievo l’importanza di onorare le vittime dell’Olocausto, quale momento di riflessione collettiva che consenta di mantenere viva la memoria di quanto accaduto, affinché tali tragici eventi non si ripetano. Nel corso dell’evento – a cui hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, il Sindaco della Città Metropolitana di Messina, i Sindaci dei Comuni di Milazzo, San Salvatore di Fitalia, Acquedolci, Taormina, Ficarra, Sant’Angelo di Brolo e la Rettrice dell’Università degli Studi di Messina – sono state consegnate le Medaglie d’Onore ai familiari di Vincenzo Bognanni, Carmelo Batia, Giuseppe Lipari, Domenico Mollura, Giuseppe Scanu, Vincenzo Segreto, Antonino Vitale e Michelangelo Ventura, cittadini della provincia messinese, dei quali è stata brevemente narrata la dolorosa storia di deportazione nei lager nazisti e di lavoro coatto per l’economia di guerra.

Al termine della cerimonia, il Prefetto ha posto l’attenzione sulla drammaticità degli avvenimenti del passato e sui rischi dell’antisemitismo, auspicando che nulla di ciò che è accaduto venga abbandonato all’indifferenza e all’oblio.

