Ferma e decisa la risposta del comandante della Polizia Locale Giacomo Villari ad un cittadino di Milazzo che ha scelto una testata giornalistica locale, che ha pubblicato la sua lettera, per una segnalazione sulla presenza di cartelli poco visibili che vietavano la sosta delle auto per consentire un intervento di potatura degli alberi in via Missori e sul conseguente operato del carro attrezzi in servizio per la rimozione dei mezzi.

Una presa di posizione, da parte del Comandante, necessaria per rispetto agli operatori di Polizia Locale che svolgono con correttezza e professionalità il loro lavoro.

«La lamentela – scrive Villari in un comunicato stampa mandato a tutte le testate giornalistiche – di un non meglio precisato cittadino, non risponde alla realtà dei fatti. Infatti, è bene sapere e precisare che gli operatori di Polizia Locale si accertano, prima di elevare la relativa sanzione e procedere alla rimozione delle vetture, che i cartelli di divieto siano affissi in numero idoneo e visibili. Prova ne è che ogni verbale è accompagnato da foto che ritrae il veicolo sanzionato ed il relativo cartello. Inoltre, è possibile verificare che l’area è stata adeguatamente segnalata con numerosi cartelli che riportano correttamente gli estremi dell’ordinanza, data e ora di vigenza del divieto. In verità, la foto scattata dal cittadino e inviata al giornale online ritrae il solo e unico cartello difforme dalle superiori prescrizioni, ma, la pubblicazione della foto intera avrebbe fatto ben rilevare che quel cartello, probabilmente posto per eccesso di scrupolo dall’impresa appaltatrice dei lavori di potatura, è posto alla fine della piazza in corrispondenza del civico 32 dove dalla parte opposta e pochi metri prima sono presenti altri cartelli.

Non sembra superfluo evidenziare che nessuna vettura è stata rimossa in corrispondenza di quel cartello.

Spiace che il cittadino, latore della segnalazione al giornale, abbia avuto la vettura rimossa ma allo stesso cittadino, così come a tutti gli altri, si vuole evidenziare che il modo migliore e la prima sede più idonea per far valere le loro eventuali rimostranze ed ottenere l’eventuale annullamento del provvedimento (ove sia questo lo scopo) è rivolgersi direttamente al Comando di Polizia Locale, sempre orientato all’ascolto e ad adottare, ove ricorrano i presupposti di legge, i provvedimenti necessari in favore del cittadino. A tutt’oggi non si registra nessuna comunicazione scritta, telefonica o visita presso il Comando da parte dei pochissimi cittadini sanzionati in Piazza Missori»

