A conclusione dell’indagine interna avviata nei giorni scorsi per fare chiarezza sul contributo erogato nella Finanziaria del 2006 al Comune di Milazzo per la realizzazione di un impianto sportivo a Bastione e oggetto di revoca con un decreto del ministero dell’Economia, in quanto l’opera non è stata realizzata, il sindaco Pippo Midili ha comunicato di aver preparato un dettagliato esposto che nella giornata di lunedì sarà inviato agli organi preposti, giudiziari ed amministrativi.

«C’è – afferma il primo cittadino – la necessità che vengano fuori, attraverso la meticolosa lettura della documentazione emersa al Comune, le responsabilità di chi ha determinato questo danno per le casse comunali e conseguentemente per i cittadini» «Non voglio entrare nel dettaglio proprio in virtù degli accertamenti che mi auguro verranno avviati – conclude il sindaco – per porre fine a fughe in avanti di chi vorrebbe addebitare al sottoscritto responsabilità inesistenti. Mi limito solo a ribadire che le somme che dovevano essere vincolate a bilancio dopo il trasferimento da Roma, di fatto sono rimate libere e quindi spese sin da subito per altro, considerando pure che il Comune in quegli anni utilizzava costantemente e per tutto l’anno l’anticipazione di cassa della tesoreria comunale».

Midili ha anche annunciato che fornirà ulteriori importanti dettagli questa sera alle 19,30 nel corso di una diretta social su Facebook dal titolo “Bastione e dintorni”

