Il baritenore milazzese Gabriele Sandi, 26 anni, è in tournée con il “Coro Lirico Siciliano“, uno dei più importanti cori lirici e sinfonici d’Italia. Si esibirà nei più famosi teatri di Francia e Spagna con l’opera “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi nella produzione per Opera 2001 con il maestro Francesco Costa. Il debutto è stato il 16 gennaio al teatro dell’opera di Massy, Parigi sud e si concluderà il 2 marzo a Pozuelo di Spagna.

Il poliedrico Gabriele Sandi ancora giovanissimo, vanta già una lunga carriera di successi. Dopo aver terminato gli studi al liceo musicale Farnesina ha frequentato il Conservatorio Santa Cecilia indirizzo canto lirico ed aver perfezionato le sue conoscenze conseguendo diversi titoli e certificazioni riguardanti il canto ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo. L’estate scorsa ha lavorato per tutta la stagione all’Arena di Verona per la stagione lirica e a dicembre, a Roma, per la Fondazione Santa Cecilia in Carmina Burana.

E oltre alla partecipazione alla tournée europea del noto Coro, che nelle prime tappe francesi ha registrato sempre il tutto esaurito, è anche un artista conosciuto nel mondo del doppiaggio. Coincidenze d’amore, Asteroid City, The Golden Hours, Wicked, Monkey Man, Night Swim, Super Mario Bros, The Holdovers. Questi sono solo alcuni dei titoli dei film in cui ha lavorato come doppiatore.

Sandi che ormai da anni vive a Roma ma a Milazzo torna tutte le estati, è nipote di Pucci Siragusa, noto presentatore delle selezioni regionali di Miss Italia in Sicilia negli anni 80/90.

