Messina, corso per giornalisti su come gestire media e informazione durante le situazioni di crisi

Questa mattina, nella sala Palumbo del PalAntonello di Messina, si è tenuto il corso di formazione dal titolo “Raccontare calamità ed emergenze: la gestione di media e informazione”, un evento organizzato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia con il patrocinio gratuito del Comune di Messina e della Città Metropolitana.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di fornire ai giornalisti strumenti pratici e competenze specifiche per operare in contesti di emergenza, garantendo una comunicazione chiara, efficace e responsabile con il pubblico. In situazioni di crisi – siano esse naturali o causate dall’uomo – il ruolo dell’informazione risulta infatti cruciale. Una gestione adeguata della comunicazione può influenzare la percezione delle emergenze, supportare le decisioni delle autorità e guidare i comportamenti della popolazione.

Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire tematiche fondamentali per chi opera nel mondo dell’informazione: i principi e le metodologie per trasmettere informazioni in modo efficace durante calamità ed emergenze; la gestione della comunicazione nelle diverse tipologie di emergenza; la gestione dei rapporti con i media; analisi di casi reali per permettere ai partecipanti di applicare concretamente le competenze apprese.

Il corso, della durata di tre ore e valido per l’acquisizione di tre crediti formativi, ha visto la partecipazione in qualità di relatori di quattro giornalisti pubblicisti che collaborano o operano all’interno di Esercito, Forze dell’ordine e Pubbliche amministrazioni: Gino Morabito, direttore responsabile della testata “Dipartimento Regionale Protezione Civile Informa”; Giuseppe Genovesi, giornalista e capo Sezione Pubblica Informazione della Brigata Aosta; Giuseppe Girolamo, giornalista e tecnico di bordo Corpo Vigili del Fuoco – Reparto Volo Sicilia; Antonio Rizzo, esperto alla Protezione civile del Comune di Messina; Daniele Ingemi, giornalista ed esperto del Comune di Messina in Rischio Meteo.



Grazie al contributo di questi professionisti, i partecipanti hanno potuto confrontarsi con casi reali e approfondire le modalità più adeguate per comunicare in situazioni di emergenza, acquisendo competenze utili per affrontare le sfide di un’informazione responsabile.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione per i giornalisti locali chiamati sempre più spesso a raccontare situazioni di crisi che richiedono professionalità e rapidità nell’analisi e nella diffusione delle informazioni.

La collaborazione tra l’Ordine dei Giornalisti, le istituzioni locali e i professionisti del settore sottolinea l’importanza di un approccio strutturato e competente alla comunicazione d’emergenza, in grado di servire al meglio sia le comunità colpite sia le autorità impegnate nella gestione delle crisi.

All’evento, moderato dalla giornalista Tiziana Caruso, consigliera dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, hanno preso parte anche il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

