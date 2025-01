Ricerca contro il cancro, tornano a Milazzo le “Arance della Salute” Airc. Sabato in via Medici

Sabato 25 gennaio le Arance della Salute tornano a colorare le piazze italiane, dando il via al sessantesimo anniversario di Fondazione Airc.

A Milazzo i volontari dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ti aspettano in via Giacomo Medici (angolo Ufficio Postale) per dare il tuo contributo concreto alla ricerca di nuove cure e nuovi strumenti per la diagnosi precoce e per la prevenzione.

In tutta Italia sono tremila le piazze in cui volontari, studenti e insegnanti si uniscono per raccogliere fondi per la ricerca e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. Ogni gesto aiuta a sostenere la ricerca oncologica indipendente in Italia.

