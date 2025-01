Domani, giovedì 23 gennaio, alle 21, terzo appuntamento della stagione teatrale invernale promossa dall’amministrazione comunale al Teatro Trifiletti.

In scena Enrico Guarneri che torna a Milazzo dopo il debutto del mese scorso con un altro spettacolo, “Il Paraninfo” per la regia di Antonio Capodici.



La commedia è un capolavoro. Il protagonista (il piccolo Pasquale Minnedda, ora “eroe”, ora no) presto diviene molto più che un personaggio teatrale di successo: diventa un Mito. Pasquale Minnedda – con la sua goffaggine, la sua mediocre propensione all’ipocrisia, la sua piccolezza di sogni e di vedute, la sua istintiva inclinazione alla pigrizia ed al piagnisteo, ma anche con la sua istintiva umanità e bonomia – è, contemporaneamente, la parodia di una certa sicilianità sovrapposta a quella di una certa italianità.

Gags e colpi di scena e di teatro. La sceneggiatura perfetta. Sul palcoscenico il talento assoluto di Enrico Guarneri, il quale si accoda alla scuola inarrivabile dei Musco, dei Ferro, degli Spadaro per darci il suo contributo.



Il cartellone degli eventi proseguirà poi il 20 febbraio con il duo Zoboli-De Angelis, quindi, a marzo, Sergio Caputo ad aprile Mario Incudine e Danilo Rea e infine, l’11 maggio, l’ultimo appuntamento, con Chiara Francini.







